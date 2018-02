المتوسط:‏

اختتم مكتب تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف في إدارة ‏‏الخدمات الصحية سرت، دورة تدريبية حول إعداد مثقف صحي.‏

وقد استمرت الدورة ليومين، ‏واستهدفت عدد من العناصر الطبية المساعدة بمجمع العيادات ‏والمراكز والوحدات الصحية ‏في بلدية سرت، وتم توزيع الشهادات على المشاركين.‏

