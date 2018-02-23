المرور والتراخيص بنغازي يعلن إحصائية حوادث السير في 2017

أخبار ليبيا24

كشفت وحدة تحقيق الحوادث و شعبة الإحصاء بوحدة العلاقات العامة بقسم المرور والتراخيص بنغازي، عن إجمالي عدد حوادث السير بالمدينة خلال عام 2017، حيث بلغت 1279 حادث.

وأكد رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص عوض العدولي، بأن حوادث القتل من ضمن الإحصائية بلغت 171 حادث قضى خلالها 186 شخصا، وفقا لسجلات وحدة تحقيق الحودث.

وأضاف العدولي أن عدد الحوادث التي نتج عنها إصابات بليغة 309 حادث مما أسفر عنها 479 إصابة، لافتا إلى وقوع 65 حادثا تحت تأثير الخمر.

ونوه إلى وقوع 724 حادث نتج عنها إتلاف المركبات فقط، موضحا أن إجمالي عدد المركبات الآلية التالفة 2278 مركبة آلية، حيث تبلغ القيمة المالية التقديرية للمركبات الآلية التالفة 2278.000 دينار ليبي.

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