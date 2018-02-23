أصوات القذائف تعلو سبها مُجدداً 

تجددت الاشتباكات المسلحة بمحيط مقر “اللواء السادس مشاة” بين مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتي “أولاد سليمان” و”التبو” شرق مدينة سبها.

ولم تسفر الاشتباكات الدائرة عن أي إصابات حتى الآن بحسب ما ذكره مركز سبها الطبي، ووصف شهود عيان الأحداث بأنها الأكثر عنفا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الشهود أن أصوات القذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة المُستخدمة في الاشتباكات كانت عالية جداً، الأمر الذي شكّل خطورة على حياة المدنيين في المناطق المجاورة لمنطقة الاشتباكات.

وينتظر “وفد المصالحة المكلف من مجلس النواب” ردود طرفي النزاع وتوقيع اتفاق التعايش السلمي وإيقاف القتال المُسلح بين قبيلتي “اولاد سليمان” و”التبو” الذي أثّر على سير الحياة العامة في المدينة .

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني قرارًا يقضي بتبعية “اللواء السادس مشاة” إلى القيادة العامة، فيما نفى مصدر باللواء السادس علمهم بالقرار وعدم التنسيق معهم بخصوصه.

وقدم وكيل وزارة الداخلية السابق وعضو وفد المصالحة أحمد بركة استقالته احتجاجا على ماوصفه بالضبابية وعرقلة الصلح من قبل “الحكومتين” حسب وصفه.

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