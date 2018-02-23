ليبيا تكسب منازعة تحكيم تطالبها بأكثر 120 مليون دينار

أكد ديوان المحاسبة أن إدارة قضايا الدولة بالتنسيق مع الديوان نجحت، في كسب منازعة التحكيم برفض الدعوى المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد ليبيا من الشركة الليبية البرازيلية، وشركة “أودربريتشت” البرازيلية.

وأوضح الديوان، في بيان له، الخميس، أن الشركتين طالبتا بتعويضات قيمتها 129 مليون دينار، مبينا أنه وثق تفاصيل القضية في تقريره السنوي لعام 2015.

وثمن الديوان جهود إدارة قضايا الدولة ولجنة المتابعة، دعيا إلى الاستمرار في التنسيق بين مؤسسات القضائية، والرقابية، والتنفيذية؛ لقطع الطرق أمام مستغلي ظروف ليبيا؛ للاستيلاء على أموالها، وفق البيان.

الجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة أوقف في وقت سابق إجراءات صرف التعويضات، وخاطب إدارة القضايا برفض التسوية مع الشركتين، والطعن في الدعوى.

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