“مرور وتراخيص بنغازي”: 1279 حادث مروري خلال عام 2017

أعلنت وحدة تحقيق الحوادث و شعبة الإحصاء بوحدة العلاقات العامة بقسم المرور والتراخيص بنغازي، عن إجمالي عدد حوادث السير بالمدينة خلال عام 2017، حيث بلغت 1279 حادث.

وقال رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص عوض العدولي، فى تصريحات صحفية، أن حوادث القتل من ضمن الإحصائية بلغت 171 حادث قضى خلالها 186 شخصا، وفقا لسجلات وحدة تحقيق الحوادث، مشيرا إلى أن عدد الحوادث التي نتج عنها إصابات بليغة 309 حادث مما أسفر عنها 479 إصابة، لافتا إلى وقوع 65 حادثا تحت تأثير الخمر.

وأضاف العدولي، أن هناك 724 حادث نتج عنها إتلاف المركبات فقط، موضحا أن إجمالي عدد المركبات الآلية التالفة 2278 مركبة آلية، حيث تبلغ القيمة المالية التقديرية للمركبات الآلية التالفة 2278.000 دينار ليبي، جراء تلك الحوادث.

