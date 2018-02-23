#ليبيا_الآن | سلّم مدير مكتب المشروعات في بلدية #طبرق المهندس “نصر شرح البال” المحطة الرئيسية في العودة للمقاول، للبدء في مشروع صيانة المحطة الرئيسية ومحطات الرفع بالمدينة، لمعالجة طفح المجاري والمياه السوداء.







