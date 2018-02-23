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#ليبيا_الآن | سلّم مدير مكتب المشروعات في بلدية #طبرق المهندس “نصر شرح البال” …

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّم مدير مكتب المشروعات في بلدية #طبرق المهندس “نصر شرح البال” المحطة الرئيسية في العودة للمقاول، للبدء في مشروع صيانة المحطة الرئيسية ومحطات الرفع بالمدينة، لمعالجة طفح المجاري والمياه السوداء.




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