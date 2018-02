المتوسط:

تتأثر مناطق شمال ووسط ليبيا بامتداد منخفض جوي يتحرك باتجاه المتوسط اليوم الجمعة يعمل على تكاثر السحب على مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على مناطق (الشمال والجنوب) الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على مناطق الجنوب.

وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (13-19) درجة مئوية ولا تتجاوز (11) درجة على مرتفعات الجبل الغربي , وما بين (20-27) درجة على باقي مناطق ليبيا.

The post الأرصاد: زيادة فرص سقوط الأمطار اليوم ورياح محملة بالأتربة بالجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية