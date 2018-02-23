تواصل عمليات تنفيذ خطة حفظ الأمن ببنغازي

تواصل الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرىٰ، متابعة سير عمليات تأمين المدينة وفقا للخطة الأمنية الموضوعة لحفظ الأمن بالمدينة.

ونفذ المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المركزية ببنغازي ليل الخميس-الجمعة، زيارة ميدانية لكافة التمركزات، ونقاط التفتيش، التابعة للغرفة الأمنية، المتمثلة في دوريات للقوات الخاصة، وكافة الأجهزة الأمنية، والشرطية المتمركزة، داخل كافة مفترقات، وشوارع مدينة بنغازي، بهدف الوقوف على جهود الأجهزة الأمنية في بنغازي.

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