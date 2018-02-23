تعرف على أسماء أعضاء الجمعية العمومية لدعم جامعة بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

تحصلت أخبار ليبيا 24 على قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية لدعم جامعة بنغازي التي تضم أساتذة بجامعة بنغازي وعدد من النشطاء في مؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال.

إلى جانب ذلك ذكر مصدر مطلع، أن شركة الخليج بدأت في عقداجتماعات مع الشركات المستفيدة بعقود معها للبحث عن آلية لدعم هذه الشركات لجامعة بنغازي وكلياتها المختلفة.

وأطلق عدد من أعضاء هيأة التدريس في جامعة بنغازي، حملة تبرعات تحت اسم ” صندوق دعم جامعة بنغازي” وذلك لصيانة الجامعة وإعادتها للعمل بكافة كلياتها في أسرع وقت.

وقال عضو هيأة التدريس في جامعة بنغازي فاخر بوفرنة لـ “أخبار ليبيا 24” إن الفكرة بدأت منذ 5 أيام تقريبا وهي مبادرة مني أنا شخصيا وعضو هيأة التدريس عبدالسلام الكزة وطارق المسماري وذلك لصيانة جامعة بنغازي وكافة كلياتها.

وأضاف بوفرنة، أن الفكرة بدأت بغرفة “فايبر” ودعوة رجال الأعمال والنشطاء والسياسيين لجمع التبرعات للجامعة، مشيرا إلى أن التفاعل كان غير متوقع وتم جمع مبالغ مالية للصيانة.

ونوه إلى أن اليوم الثلاثاء سيعقد أو اجتماع بخصوص صندوق الدعم وذلك لوضعه داخل إطار قانوني ليتم العمل على صيانة الجامعة وذلك بعد الاطلاع على ملفات حصر الأضرار وتقدير القيمة الفعلية للصيانة.

وأشار عضو هياة التدريس إلى أنه سيعقد مؤتمر خاصة بجامعة بنغازي يوم 3 مارس المقبل وسيتم خلاله عرض ملفات تقدير الأضرار وكذلك عرض المواصفات التي تعتمد عليها صيانة المدينة الجامعية بشكل صحيح.

وكان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، أصدر في شهر أغسطس من العام 2017 قراراً بتخصيص 52 مليون دينار ليبي لجامعة بنغازي ميزانية لصيانة مقار تابعة لها، وذلك لتتمكن من استئناف الدراسة في العام المقبل في المدينة الجامعية.

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