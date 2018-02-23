اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 23/2/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 فبراير 2018 بشكل طفيف في التعاملات اليومية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 5.900 دينار ليبي مقارنة بـ 5.970 دينار عند الاغلاق امس, وتشهد العملة الامريكية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب المضاربات التي يشهدها سوق العملة وارتفع الدولار الاسبوع الماضي فوق مستوى ال7 دينار في تعاملات السوق لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي.

ووفقا متعاملين ومتداولون فقد هبط سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.272 دينار مقارنة بـ 7.354 عند الاغلاق, وكان اليورو مع بداية العام 2018 فوق 10 دينارات لكن العملة الاوروبية شهدت منتصف شهر يناير الفائت هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره 8.227 دينار مقارنة بـ 8.328 دينار ليبي عند الاغلاق, وكان الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية, ليتراجع الباوند منذ منتصف شهر يناير الماضي بشكل كبير وفقد الكثير من قيمته في هبوط قياسي لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.770 دينار 5.690 دينار اليورو 7.112 دينار 7.032 دينار الجنية الاسترليني 8.046 دينار 7.966 دينار الليرة التركية 1.524 دينار 1.444 دينار الدينار التونسي 2.35 دينار 2.27 دينار الجنية المصري 0.326 دينار 0.246 دينار الدولار الكندي 4.540 دينار 4.460 دينار الدينار الاردني 8.136 دينار 8.056 دينار حوالات دبي-تركيا 5.75 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 4.5 دينار كاش 6.0 صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 7.8 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية – 7.70 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 160 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 186 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 213 دينار

كسر الفضة = 2.3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وشهدت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الارتفاع بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.