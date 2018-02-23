خارجية الوفاق: بحثنا مع الولايات المتحدة حماية الأصول المجمدة

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي، مع مستشار الشؤون الأفريقية الأمريكي “سيرل سارتر”، سبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة، ودعم ليبيا في حق إدارتها.

وأكد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، الخميس، أن لطفي ناقش مع “اسيرل سارتر” في العاصمة الأمريكية واشنطن، أهمية الإسراع في إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس، وآلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف المكتب أن وكيل الشؤون السياسية بالوزارة استعرض مع المستشار الأمريكي التطورات السياسية في ليبيا، والاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مبينا التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من “عصابات الجريمة المنظمة، والتنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم الدولة”، وفق المكتب.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية لدى ليبيا تمارس أعمالها من تونس، عقب إغلاقها في يوليو 2014، أثناء الاشتباكات العسكرية في طرابلس.

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