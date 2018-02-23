ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مكتب ت…

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية في الخدمات الصحية بنغازي ورشة عمل بعنوان “التدريب الذي نريد”، إستهدفت مديري إدارات التدريب في مختلف قطاعات المدينة، للإرتقاء بمستوى أقسام الموارد البشرية. وفي ختام الورشة تم الإتفاق على توحيد الجهود بين جميع إدارات التدريب واعتماد استراتيجية المنفعة المتبادلة بينها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
مكافحة الإرهاب تعتقل إرهابيا مصريا حاول الفرار من درنة إلى أجدابيا
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مهجرو تاورغاء يحملون الجهات المحلية والدولية مسؤولية منعهم العودة إلى ديارهم
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
العثور على جثة مجهولة الهوية على شواطئ راس لانوف
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حسني بي: مؤسستنا التى توفر سلعة حليب الأطفال المهمة لم يتم توفير جل الإعتمادات المالية لها
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك