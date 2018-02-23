ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مكتب ت…

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الموارد البشرية في بلدية #بنغازي، بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية في الخدمات الصحية بنغازي ورشة عمل بعنوان “التدريب الذي نريد”، إستهدفت مديري إدارات التدريب في مختلف قطاعات المدينة، للإرتقاء بمستوى أقسام الموارد البشرية. وفي ختام الورشة تم الإتفاق على توحيد الجهود بين جميع إدارات التدريب واعتماد استراتيجية المنفعة المتبادلة بينها.





