بحث الأوضاع في مناطق الجنوب وملف المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا24

بحث النائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة الأوضاع في مناطق الجنوب، وملف المصالحة الوطنية.

وأكد سلامة خلال اللقاء ظهر أمس الخميس عزمه القيام بزيارة للجنوب للوقوف على الأوضاع هناك، والتواصل مع الأعيان والمسؤولين بمختلف القطاعات، في إطار دعم الأمم المتحدة لحلحلة المختنقات التي تعيق سير عمله.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة عملية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، باعتباره الخيار الشرعي الوحيد لبناء الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية.

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