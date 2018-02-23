الكهرباء تتابع سبل تنفيذ مشروع محطة طبرق الجديدة

أختتم وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة مجلس إدارة الشركة، عبد المجيد حمزة، زيارة عمل إلى مدينة طبرق.

وتم خلال الزيارة التي استمرت ليومين متتاليين، عَقد اجتماع مع عميد بلدية طبرق، بحضور أعضاء المجلس تم خلالها بحث تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشبكة بالمنطقة، كما عقد اجتماع فني مع عدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء تناول مناقشة الموضوعات الفنية التي تخص تصريف الطاقة الكهربائية من مشروع محطة التوليد الجديدة.

كما قام رئيس مجلس الإدارة والفريق المرافق له بجولة ميدانية لموقع مشروع محطة 400 ك. ف، أطلع خلالها على خط مسار نقل الطاقة وخط مسار نقل الطاقة 220 ك. ف التميمي طبرق للوقوف عن كثب عن حجم الأضرار التي تعرضت لها أبراج نقل الطاقة وشملت الجولة أيضاً محطة 66/220 ك.ف، فيما عقد في اليوم الثاني صبيحة أمس الخميس عدة اجتماعات موسعة مع التحكم والجهد المتوسط والتوزيع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، واختتمت الجولة بزيارة ميدانية للمواقع المقترحة لتوطين مشروع محطة توليد طبرق الجديدة.

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