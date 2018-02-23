 الأرصاد: أمطار ورياح مُحملة بالأتربة الجمعة 

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق اليوم وتكون الفرصة جيدة يوم الأحد على مناطق الجبل الغربي ومزدة والقريات وبونجيم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-19) درجة مئوية ولاتتجاوز (11) درجة على المرتفعات الجبلية وتصل إلى (22) درجة على سرت وابونجيم .

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر بعد الظهر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحـرارة القـصوى تتراوح مابين (20-26) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الأحد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة ومتغيرة الاتجاه على باقي المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-24) درجة مئوية ولاتتجاوز (18) درجة على غدامس والحمادة.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على السرير والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى جنوبية غربية على الكفرة وتازربو تنشط أحياناً على الكفرة مماتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية.

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