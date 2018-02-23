قبل صدام السيتي.. فينجر وملعب ويمبلي قصة عشق لا تنتهي

يتوجه أرسنال يوم الأحد المقبل إلى ملعب ويمبلي بحثًا عن التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك عندما يواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية وهو اللقب الوحيد الذي لم يسبق أن توج به المدرب الفرنسي أرسين فينجر في الكرة الإنجليزية، منذ أن تولى تدريب المدفعجية في عام 1996.

ومع ذلك يملك المدرب الفرنسي العديد من الذكريات الرائعة في ملعب ويمبلي وخاصة في السنوات الأخيرة ونستعرض في السطور التالية أبرز 5 مباريات لفينجر على ملعب ويمبلي كالآتي:

– نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1998

بعد رفع قائد أرسنال توني أدامز لقب الدوري الإنجليزي أتى الثنائي مارك أوفر مارس ونيوكلاس أنيلكا ليوقعا على ثنائية في فوز المدفعجية على نيوكاسل 2-0 في ملعب ويمبلي القديم ويمنحا أرسين فينجر الثنائية واللقب السابع لأرسنال بشكل عام في المسابقة، ويملك فينجر الآن 7 ألقاب باسمه في تلك البطولة.

– نهائي كأس الاتحاد 2014

لم يتوج أرسنال بأي ألقاب لمدة 9 سنوات وهو الأمر الذي أثر كثيرًا على جماهير المدفعجية التي بدأت تجد فريقها لا يتوج بالألقاب وحسب بل يتعرض لهزائم مهينة مثل خسارة نهائي كأس الرابطة في عام 2011 أمام برمنجهام سيتي، ليتكرر المشهد أمامهم من جديد في نهائي كأس الاتحاد 2014 عندما تقدم هال سيتي بعد مرور 8 دقائق فقط بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يعدل سانتي كازورلا النتيجة ويدفع الفرنسي لوران كوشيلني المباراة إلى الوقت الإضافي قبل أن يحسم الأمور اللاعب الويلزي أرون رامسي.

– الدرع الخيرية 2015

لا يعد التتويج بهذا اللقب الذي يسبق بداية كل موسم من الإنجازات الكبيرة التي يفتخر بها أي مدرب إلا أن أوكسيليد تشامبرلين منح الفوز لأرسين فينجر على غريمه جوزيه مورينيو بفوز أرسنال بهدف نظيف على تشيلسي، وكانت تلك المباراة المؤشر لمستوى تشيلسي الضعيف للغاية والذي أدى إلى إقالة مورينيو قبل أعياد الميلاد في ذلك العام.

– نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017

واجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي في مباراة مصيرية للفريقين الباحثين حينها عن الوصول إلى النهائي وإنقاذ الموسم، وتمكن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من افتتاح باب التسجيل قبل أن يعدل ناتشو مونريال النتيجة ويدفع المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي سجل خلاله أليكسيس سانشيز هدف الانتصار ليمنح المدفعجية بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

– نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017

لم يكن مانشستر سيتي الذي واجهه أرسنال في نصف النهائي قريبًا في المستوى للفريق الذي يسيطر على الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة بيب جوارديولا إلا أن فينجر أثبت قدرته على إسقاط الفرق التي تسيطر على الدوري في المباريات النهائية، وكان حينها تشيلسي بطل الدوري أفضل فريق في إنجلترا الخصم في المباراة النهائية،وكان الفريق المرشح بقوة للظفر بالثنائية، إلا أن سانشيز افتتح التسجيل لأرسنال قبل أن يعادل دييجو كوستا النتيجة ويرد رامسي بهدف الفوز ليمنح فينجر لقبه السابع في المسابقة والفرصة لتوقيع عقد جديد مع أرسنال يمتد لعامين إضافيين.

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