وزير العمل يلتقي نظيره السعودي على هامش المؤتمر الإسلامي

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي الأمين، مع نظيره السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين.

وتم خلال الزيارة -التي جاءت على هامش الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والذي ينعقد بمدينة جدة بالسعودية- بحث سبل الاستفادة من تجارب المملكة السعودية، في مجال تنظيم سوق العمل، والتجربة السعودية في تمكين وتشغيل الشباب، وكذلك في تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية.

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