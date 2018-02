المتوسط:

التقى المستشار عبدالرحمن العبار ، بمدينة تريستا الإيطالية، مع رئيس إقليم فريولى جوليا فينيسا الإيطالى فرامكو يكوب ، صباح أمس الخميس ‏.

ويأتى الاجتماع في إطار مبادرة نيقوسيا التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم خدمات نوعية للبلديات في ليبيا، وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا، حيث تم الاتفاق علي اتخاذ جملة من البرامج خلال هذا العام في مقدمتها إجراء تقييم للبنية التحتية للقطاع للتعرف علي ما لحق به من دمار وخراب.

وناقش الاجتماع، الشروع في برامج تطوير وتدريب للكوادر البشرية المسئولة به وتمكين عدد من الصيادين من المشاركةفي برامج تدريبية نظرية وعملية عن طريق ائتلاف الصيادين بإقليم فريولي فينيتسا جوليا كل ذلك بتمويل من وزارة الداخلية الإيطالية وبرعاية مبادرة نيقوسيا

يذكر أن قطاع صيد وتصنيع الأسماك يشكل دخلاً مهماً للصناعة فى ايطاليا ولاقليم “فريولي” الذي يعد من أغنى الأقاليم الإيطالية، حيث استعرض هذا القطاع افكاراً حول فرص الاستثمار والشراكة مع نظراءه فى البلديات الليبية المطلة على البحر المتوسط ، ويأمل رئيس اقليم ” فريولي فينيستا جوليا” فى التعاون والاستثمار مع بلديات ليبيا .

The post “العبار” يبحث تطوير الصيد البحري فى ليبيا مع رئيس إقليم جوليا فينسيا الإيطالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية