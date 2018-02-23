افتتاح المبنى الإداري لفرع التضامن الاجتماعي المرج الثلاثاء المُقبل

أخبار ليبيا24

قال مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج موسى العقيلي إن افتتاح المبنى الإداري لفرع التضامن المرج سيكون يوم الثلاثاء المُقبل.

وأكد العقيلي أن نسبة الإنجاز فى المبنى اكتمل بنسبة 100%، لافتا إلى أنه مطابق للمعايير العصرية ومعايير الجودة والسلامة المهنية.

وأشار مدير الفرع إلى أن المبنى يتألف من 3 طوابق به 35 مكتب والأرضيات قد غلفت بالبورسلين مانع للانزلاق وكما تم تغليف الواجهات الخارجية بالتغليف المعدني (الكومبست) والرخام الإيطالي وتم تجهيزه بمنظومة مراقبة ومنظومة توقيع بالبصمة للعاملين في الفرع.

وأوضح العقيلي أنه يتوفر في المبنى مصعد منشأ أوروبي ومولد للكهرباء بقوة 60 كيلو وموقف للسيارات خاص بالمبنى لتسهيل الحركة والتنقل.

ولفت مدير الفرع إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج سيستضيف يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الأول للجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لعام 2018 مع جميع مدراء الفروع الزنتان الكفرة الواحات تاورغاء أجدابيا بنغازي البيضاء القبة طبرق المرج بالإضافة إلى جميع مدراء الإدارات في الادارة العامة.

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