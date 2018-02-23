مطالبات إفريقية أوروبية لتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة في ليبيا

أعربت البعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية لـ 19,370 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية خلال عام 2017.

وأوضحت البعثة في بيان مشترك، أنه تم إجلاء 9,379 مهاجر منذ 28 نوفمبر 2017 حتى تاريخه، وبموازاة ذلك، تم إجلاء 1,211 لاجئ من ليبيا إلى النيجر بغرض إعادة توطينهم وذلك منذ ديسمبر 2017، داعية إلى بذل المزيد من الجهود الإضافية لضمان حماية اللاجئين، بما في ذلك السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل على نطاق أوسع من الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها الحكومة الليبية وذلك في إطار إجلائهم خارج ليبيا لإعادة توطينهم.

وشددت البعثة على ضرورة إجراء تسجيل شامل ومنهجي عند نقاط الوصول وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك لضمان سلامة وإمكانية تتبع جميع اللاجئين والمهاجرين، مطالبة السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية لتسهيل خروج المهاجرين/ اللاجئين، بما في ذلك التجاوز عن شرط الحصول على تأشيرة خروج أثناء هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك عقب زيارة قامت بها البعثة المشتركة مؤخرا إلى العاصمة طرابلس لتقييم التقدم المحرز ولتعزيز التعاون مع السلطات الليبية في الاستجابة المشتركة لتحديات الهجرة والحماية، حيث تأتي الزيارة كمتابعة مباشرة لاجتماع فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، في بروكسل في ديسمبر 2017.

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