الشرطة الإسبانية تعتقل بريطاني يدبر عملية دولية لتهريب “المخدرات” إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

اعتقلت الشرطة فى إسبانيا رجلا بريطانيا يشتبه فى أنه كان يدبر عملية دولية لتهريب عشرة أطنان من “المخدرات”من منطقة “كوستا دل سول ” إلى ليبيا.

وذكرت صحيفة “أكسبريس” أن الرجل البالغ من العمر 61 عاما ، كان يخطط لإرسال المخدرات مخبأة داخل الأجهزة المنزلية باستخدام شركة تصدير تم إنشاؤها خصيصا لعملية التهريب.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المخطط أن يتم توزيع المخدرات على منطقة الشرق الأوسط بعد أن تصل إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ولفتت صحيفة “أكسبريس” أن من بين المتورطين شخص من أصل مغربي وثلاثة إسبان، أيضا من أصل مغربي، من بين خمسة رجال آخرين محتجزين.

وقد تلقى رجال الشرطة فى منتجع” فوينخيرولا ” معلومات عن الخطة واكتشفوا أن الشركة المرتبطة ببريطانيا استوردت آلة تعبئة صناعية من الصين وأنه هناك مشتبه فيه آخر اشترى بعد ذلك 150 جهازا منزليا فى كامبيوس بالقرب من منطقة مالقة حتي يتمكن من تهريب المخدرات إلى ليبيا.

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