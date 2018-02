الثلاثاء المقبل..صندوق التضامن الاجتماعي يفتتح المبنى الإداري لفرع المرج

المتوسط:

أعلن مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج موسى العقيلي، أن افتتاح المبنى الإداري لفرع التضامن المرج سيكون يوم الثلاثاء المُقبل.

وقال العقيلي، فى تصريحات صحفية، أن نسبة الإنجاز فى المبنى اكتمل بنسبة 100%، كما أنه مطابق للمعايير العصرية ومعايير الجودة والسلامة المهنية.

وأشار مدير الفرع، إلى أن المبنى يتألف من 3 طوابق به 35 مكتب والأرضيات قد غلفت بالبورسلين مانع للانزلاق وكما تم تغليف الواجهات الخارجية بالتغليف المعدني (الكومبست) والرخام الإيطالي وتم تجهيزه بمنظومة مراقبة ومنظومة توقيع بالبصمة للعاملين في الفرع.

وأوضح العقيلي، أنه يتوفر في المبنى مصعد منشأ أوروبي ومولد للكهرباء بقوة 60 كيلو وموقف للسيارات خاص بالمبنى لتسهيل الحركة والتنقل، مشيرا إلى أن الفرع سيستضيف يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الأول للجنة إدارة االهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لعام 2018 مع جميع مدراء الفروع الزنتان الكفرة الواحات تاورغاء أجدابيا بنغازي البيضاء القبة طبرق المرج بالإضافة إلى جميع مدراء الإدارات في الادارة العامة.

