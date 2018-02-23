سيالة يعين الترجمان مديرا لإدارة الشؤون الأوروبية بخارجية الوفاق

أصدر وزير خارجية الوفاق المفوض محمد سيالة، قرارا وزاريا بتسمية لؤي الترجمان، مديرا لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني.

هذا وعمل الترجمان مستشارا سياسيا بوزارة الخارجية، ورئيسا لفريق العمل المعني بملف الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورئيسا لقسم دول غرب أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية، إضافة إلى رئيس قسم دول شمال أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية، ومسؤول ملف إيطاليا بإدارة الشؤون الأوروبية، ومسؤول ملف المملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية، ومستشار سياسي بالسفارة الليبية في روما.

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