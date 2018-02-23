الداهش مخاطبا النواب: "خلوا فيها أخلاق"

انتقد الكاتب الصحفي الليبي عبدالرزاق الداهش، ما اعتبره تعطيل لمشروع الدستور من قبل أعضاء مجلس النواب.

وقال الداهش، في تدوينة نشرعلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان (خلوا فيها أخلاق)، “عندما يتكلم أعضاء من مجلس النواب عن انتهاء ولاية هيئة صياغة الدستور، فالمسألة لا تتعلق بالقانون. فلو أن هؤلاء الأعضاء انسحبوا من البرلمان، لأنتهاء ولايته دستوريا بنص صريح لا يحتمل المواربة، سيكون كلامهم عن هيئة صياغة الدستور، مقبول، ومحترم، ومؤسس على حرص”.

وأضاف الداهش، “أما أن تجلس في برلمان صار عاطلا عن العمل، وعاطلا عن الأمل، وتتمتع بكل الامتيازات من مرتب 16 ألف، إلا باقي ما تحلبه “بقرة الفرزين”، لتعطل مشروع الدستور وتحرم الشعب من حقه في قول كلمته، فهذا لا مقبول، ولا محترم.”

واختتم الكاتب الصحفي، “مشكلتنا ليست قانونية، وحتى غير سياسية أحيانا، مشكلتنا أخلاقية وبامتياز.”

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