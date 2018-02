بالصور.. «التدريب الذي نريد» ورشة عمل للارتقاء بقطاعات الموارد البشرية ببنغازي

المتوسط:

أقامت إدارة الموارد البشرية في بنغازي، بالتعاون مع الخدمات الصحية بنغازي ورشة عمل بعنوان “التدريب الذي نريد”.

واستهدفت الدورة مديري التدريب بقطاعات المدينة، للارتقاء بمستوى أقسام الموارد البشرية. وفي الختام تم الاتفاق على توحيد الجهود بين إدارات التدريب واعتماد استراتيجية المنفعة المتبادلة.

وكان مكتب تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف في إدارة ‏‏الخدمات الصحية سرت، اختتم دورة تدريبية حول إعداد مثقف صحي، واستمرت ليومين، ‏واستهدفت عددًا من العناصر الطبية المساعدة بمجمع العيادات ‏والمراكز والوحدات الصحية ‏في بلدية سرت، وتم توزيع الشهادات على المشاركين.‏

