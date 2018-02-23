مدير أمن شحات يعقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية

اجتمع مدير أمن شحات، العقيد محمد فرج، برؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية، حيث ناقش الاجتماع تفعيل الأمن في المنطقة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في المديرية في تأدية واجباتهم .

كما تركز الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن شحات، على مناقشة عدد من المسائل الأمنية التي تهم المدينة، ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها.

هذا وأكد فرج أنه سيسعى جاهدا إلى توفير احتياجات المراكز، مطالبا رؤساء الأقسام بسرعة تفعيل دور قسم التخطيط والمتابعة بالمديرية، ومعاقبة المخالفين للضوابط والقوانين.

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