المتوسط:

اعتقلت الشرطة الإسبانية يشتبه فى أنه كان يدبر عملية دولية لتهريب عشرة أطنان من المخدرات من منطقة كوستا دل سول إلى ليبيا، بعدما تلقى رجال الشرطة فى منتجع فوينخيرولا معلومات عن خطة التهريب واكتشفوا أن الشركة ‏المرتبطة ببريطانيا استوردت آلة تعبئة صناعية من الصين وأنه هناك مشتبه فيه آخر اشترى ‏بعد ذلك 150 جهازا منزليا فى كامبيوس بالقرب من منطقة مالقة حتي يتمكن من تهريب ‏المخدرات إلى ليبيا‎.‎

وبحسب صحيفة “أكسبريس”، فأن الرجل البالغ من العمر 61 عاما ، كان يخطط لإرسال المخدرات مخبأة داخل الأجهزة المنزلية باستخدام شركة تصدير تم إنشاؤها خصيصا لعملية التهريب، ووفق المخطط فسوف يتم توزيع المخدرات على منطقة الشرق الأوسط بعد أن تصل إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وتابعت الصحفية، من بين المتورطين شخص من أصل مغربي وثلاثة إسبان، أيضا من أصل مغربي، من بين خمسة رجال آخرين محتجزين.

The post إسبانيا تعتقل بريطانيا متهما بتهريب المخدرات إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية