المتوسط:

قالت السفارة الإيطالية فى ليبيا:”أطيب التمنيات بالنجاح إلى وزير الداخلية الجديد السيد عاشور، في مهمة عمله”.

وأضافت السفارة فى تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” نؤكد وبقوة على دعم إيطاليا للتحدي الصعب ألا وهو توسيع نطاق توفير الأمن للمواطن الليبي ومكافحة شبكات الجريمة”.

The post السفارة الإيطالية تهنئ وزير الداخلية الجديد لتوليه المنصب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية