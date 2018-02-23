ليبيا للإعلام: سنلاحق قناة ليبيا “روحها الوطن” قانونيا

اعتبرت مؤسسة ليبيا للإعلام أن ما قامت به قناة ليبيا (روحها الوطن) “جريمة جنائية وإعلامية” استخدم فيها الإعلام؛ لتشويه مواطن على حساب آخر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، الخميس، استنادًا على شكوى قدمها المواطن عبد الرزاق العرادي ضد قناة ليبيا (روحها الوطن)، فإنها ستحيلها إلى المؤسسات الدولية، والمحلية مختصة بما وصفته بـ “الجريمة”.

وأوضح البيان أن التقرير الذي بثته القناة “غير مهني ويعد جريمة جنائية وحقوقية، وانتهاكا”؛ لأنه لم يدعم بأي مستند قانوني، أو مادة إعلامية مؤكدة، وفق قولها.

كما استغربت ليبيا للإعلام الزج بأسماء بعض المواطنين من قبل القناة بدون أدلة، ونسبتهم إلى تنظيم فكري مسلح، واتهامها المواطن العرادي بـ “المسؤولية عن دخول أفراد من تنظيم القاعدة إلى ليبيا” وفق البيان.

يذكر أن صحيفة المرصد الليبية نشرت تقريرا زعمت فيه أن العرادي متهم بالضلوع في جلب إبراهيم تنتوش “المطلوب دوليا”، على متن طائرة المنتخب الوطني من جنوب إفريقيا عام 2014.

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