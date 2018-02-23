#ليبيا_الآن | تفقد عضو المجلس البلدي #طبرق ورئيس لجنة الصحة “علي الصغير” عيادة المنارة، برفقة مدير إدارة الجودة “مسعود الوهراني” ومدير مكتب العميد “جاد المولى خليل”، واجتمع مع المسؤولين فيها لتفقد سير العمل.







