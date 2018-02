لافروف:تحركات”الناتو” فى ليبيا تولد التطرف وتوفر أرضا خصبة لظهور الإرهابيين

المتوسط:

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحركات دول الناتو فى ليبيا، قائلا،إن الناتو أثبت عجزه عن التصدي للتهديد الإرهابي، الذي قال إنه التهديد الحقيقي الوحيد في عصرنا.

وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها في جامعة بلغراد أمس، أن تحركات دول الحلف في ليبيا، وسائر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تولد التطرف، وتزرع الفوضى، وتوفر أرضية خصبة لظهور إرهابيين جدد، مشددا على ضرورة محاربة الإرهاب وعناصر داعش الموجودين داخل ليبيا نهائيا، قبل توجههم إلى مناطق أخرى.

