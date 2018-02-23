جمعية اللبة في جالو تطلق حملة لإغاثة أهالي تاورغاء

أخبار ليبيا24- خاص

أطلقت جمعية اللبة النسائية في جالو حملة لجمع التبرعات لأهالي تاورغاء في منطقة ” قرارة القطف ” المطالبين بحق العودة لديارهم.

وقالت مديرة الجمعية مبروكة شحات إنه على كافة الليبيين الدفاع والمطالبة بحق العودة لأهالي تاورغاء دون قيد أو شرط.

وأشارت شحات إلى أن الجمعية تقوم بجمع العديد من التبرعات منها التمور والملابس بالإضافة إلى التبرعات المالية والعينية المواد الغذائية بكافة أنوعها.

الجدير بالذكر أن جمعية اللبة قامت بعدده حملات لجمع التبرعات لأهالي تورغاء أثناء تواجدهم في المخيمات.

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