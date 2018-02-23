تفاصيل لقاء المغربي مع مستشار الشؤون الأفريقية بالبيت الأبيض

التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق لطفي المغربي، أمس الخميس مع كبير مستشاري الشؤون الأفريقية سيرل سارتر، لبحث التطورات السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء -الذي عقد في مقر مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن-، متابعة ما تمت مناقشته خلال زيارة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى الولايات المتحدة مطلع شهر ديسمبر الماضي حيث استعرض الطرفان التطورات السياسية في ليبيا،والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما ناقش الجانبان التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، إضافة إلى آلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحثا سبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة مما قد تتعرض له من خسائر ومحاولة البعض نهبها ودعم ليبيا في حق إدارتها .

كما تطرق المغربي إلى أهمية الإسراع في إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس.

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