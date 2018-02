تحرير 6 مختطفين من أجدابيا من العصابات التشادية ومصير مجهول لأربعة آخرين

المتوسط:

نجح أهالي 6 مواطنين من مدينة أجدابيا، اختطفوا من قبل العصابات التشادية، في تحريرهم بعد دفع فدية قدرها 300 ألف دينار، فيما لا يزال مصير 4 مواطنين من الكفرة مجهولا.

يشار إلى العصابات اختطفت 10 مواطنين من مدن أجدابيا والكفرة على الطريق الرابط بين الواحات والكفرة وتم نقلهم إلى بلدة ربيانة وبعد ذلك أطلق سراح المخطوفين من مدينة أجدابيا بعد دفع الفدية، فيما لايزال مصير المخطوفين من الكفرة مجهولًا، بخاصة أن العصابات طلبت مبلغ وقدرة 1.300.000 دينار لإطلاق سراح المخطوفين العشرة.

