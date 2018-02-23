"الزائدي": الصراع في ليبيا لم يعد محليا

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الأوطان لا تعاد بالأماني الجميلة، والكلمات المنمقة، والكتابات الأدبية، لكنها تحتاج إلي فعل الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا عليه ولم يتولوا يوم الزحف ولم يبدلوا تبديلا، بحسب وصفه.

وتساءل الزائدي، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حديث الجمعة”، قائلا “هل يخبرنا أصحاب الصفقات، واللقاءات السرية، والعلنية بلا حدود ولا خطوط حمراء عن إنجاز واحد، نتج عن احتضانهم من لا ينبغي الالتفات إليه منذ سنوات عديدة وفي أمكنة متعددة، عندها ربما كان للناس قول أخر!”، مشيراً إلى أن الصراع في ليبيا لم يعد بين أنصار ثورة الفاتح، وأنصار فبراير مهما كان اسمها، الصراع اليوم شكله وموضوعه بين الشعب الليبي وكل قواه الوطنية وبين أعدائه المحليين والإقليميين والدوليين.

وأضاف الزائدي، أن خوض هذا الصراع وحسمه يتطلب في البدء تحديد العدو وتثبيته كطرف أخر، ومعرفة الطرف الوطني ورص صفوفه، وقبل كل شيء وضع الثوابت الوطنية ورسم خطوطها كاملة دون نقصان، قائلا “عندما يتوحد الصف الوطني سينهار صف الأعداء دون الحاجة لإطلاق النار ولا معاناة الجلوس على موائد الحوار المملؤة بالسم في العسل، ولا قبلات النفاق وخطابات التزلف، ولا منكفات الأطفال”، بحسب تعبيره

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