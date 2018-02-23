اخبار ليبيا الان

"الزائدي": الصراع في ليبيا لم يعد محليا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن الأوطان لا تعاد بالأماني الجميلة، والكلمات المنمقة، والكتابات الأدبية، لكنها تحتاج إلي فعل الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا عليه ولم يتولوا يوم الزحف ولم يبدلوا تبديلا، بحسب وصفه.

وتساءل الزائدي، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حديث الجمعة”، قائلا “هل يخبرنا أصحاب الصفقات، واللقاءات السرية، والعلنية بلا حدود ولا خطوط حمراء عن إنجاز واحد، نتج عن احتضانهم من لا ينبغي الالتفات إليه منذ سنوات عديدة وفي أمكنة متعددة، عندها ربما كان للناس قول أخر!”، مشيراً إلى أن الصراع في ليبيا لم يعد بين أنصار ثورة الفاتح، وأنصار فبراير مهما كان اسمها، الصراع اليوم شكله وموضوعه بين الشعب الليبي وكل قواه الوطنية وبين أعدائه المحليين والإقليميين والدوليين.

وأضاف الزائدي، أن خوض هذا الصراع وحسمه يتطلب في البدء تحديد العدو وتثبيته كطرف أخر، ومعرفة الطرف الوطني ورص صفوفه، وقبل كل شيء وضع الثوابت الوطنية ورسم خطوطها كاملة دون نقصان، قائلا “عندما يتوحد الصف الوطني سينهار صف الأعداء دون الحاجة لإطلاق النار ولا معاناة الجلوس على موائد الحوار المملؤة بالسم في العسل، ولا قبلات النفاق وخطابات التزلف، ولا منكفات الأطفال”، بحسب تعبيره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما تحدث به (د.مصطفى الزائدي )من نقاط لاشك انها تصب في مصلحة ليبيا عامة ويجب الاتفاق ان ليبيا موحدة افضل الف مرة من ليبيا منقسمة ولو كانت منقسمة الى جزئيين جزء فبراري وجزء سبتمبرى . والمشكلة ان الشعب الليبي لازال سنة اولى سياسة حيث ضاعت من عمره ما يقارب من نصف قرن منها 42 سنة ترهات سبتمبرية وان شئت فقل ترهات قذافية ومنها الى حد الان 7 سنوات ترهات فبرارورية وان شئت فقل ترهات منتهزي فرص فبراير للجلوس على كراسي حكم ليبيا دون جدارة ودون قدرة ودون رؤية . وللعودة للنقطة المهمة يفترض ان مشجعي ومؤمني سبتمبر يشكلون حزب ربما يسمى (حزب المحافظين) ومن الجانب المقابل يشكل مشجعي ومؤمني فبراير حزب ربما يسمى (حزب الاحرار ) شريطة ان يصدر قانون ينظم حركة الاحزاب في ليبيا ولا مانع من الاستفادة من ما توصلت اليه الدول الديموقراطية من التطبيق العملي بالعمل المنظم بالحكم الحزبي خد مثلا بريطانيا او امريكا او السويد . ربما ادا صدقت النيات واجتمع الجميع على حب ليبيا فقط سوف تكون ليبيا نموذجا يحتذى به في افريقيا والشرق الاوسط وفى ظرف زمنى لا يتجاوز 10 سنوات أنشاء الله . لا مثل ما تعمل به الان دويلة الامارات التي تريد تزعم العالم وجيشها وشرطتها من عاطلي بنجلاديش والباكستان او جماهيرية السيسي الذي لم يترك منافس له للترشيح ضده الا ووضعه داخل اعتى السجون في مصر اما جماهرية احلام المجرم حفتر وعقيلة صالح فحدث ولا حرج….

    رد