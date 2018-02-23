تعاون سعودي أمريكي أوروبي مشترك لدعم الاستقرار في ليبيا

حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، من خطورة تمدد تنظيم داعش الإرهابي من ليبيا باتجاه دول الساحل.

وكشف الجبير، خلال لقائه مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في العاصمة البلجيكية بروكسل- عن تعاون سعودي – أميركي – أوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية، والتحضيرات لمؤتمر دول جنوب الصحراء «الساحل» الذي سينطلق في بروكسل اليوم الجمعة، وتساهم فيه السعودية بمائة مليون دولار، دعماً منها للقوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، في إطار الجهد الدولي الرامي لبسط الاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة.

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