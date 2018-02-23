المغربي يبحث في أمريكا التطورات السياسية في ليبيا والاستعدادات لإجراء الانتخابات

ناقش وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية المفوضة في حكومة الوفاق، لطفي المغربي، أمس مع سيرل سارتر، كبير مستشاري الشؤون الأفريقية في البيت الأبيض، التطورات السياسية في ليبيا، والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

حيث أكد المغربي على أهمية الإسراع في إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس.

هذا كما ناقش الجانبان التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من عصابات الجريمة المنظمة، والتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها داعش، إضافة إلى آلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة مما قد تتعرض له من خسائر، ومحاولة البعض نهبها، ودعم ليبيا في حق إدارتها .

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