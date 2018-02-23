اليوم.. توقيع اتفاقية ليبية أمريكية لحماية الملكية الثقافية

تجرى اليوم الجمعة، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بشأن حماية الملكية الثقافية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يقوم وكيل وزارة الشؤون الخارجية الليبية للشؤون السياسية لطفي المغربي، بالتوقيع على المذكرة، مع وكيل الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة آي. ستيفن غولدستاين على تمام الساعة الثانية ظهرا، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي المذكرة كجزء من التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق، حيث ستفرض الولايات المتحدة قيوداً على الواردات على فئات من المواد الأثرية التي تمثل التراث الثقافي الليبي والتي يرجع تاريخها إلى العام 12000 قبل الميلاد وحتى العام 1750 ميلادي، والمواد العثمانية الإثنية من ليبيا، والتي يعود تاريخها إلى الفترة من 1551 إلى 1911 ميلادي.

وتهدف تلك القيود إلى الحد من الدوافع للنهب والتهريب، كإحدى الطرق العديدة لمحاربة تمويل الإرهاب وتعطل التجارة العالمية بالآثار غير القانونية، و تعقب هذه القيود، قيوداً مماثلة اتخذتها الحكومة الأمريكية بشكل طارئ في 5 ديسمبر 2017.

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