“الهجرة الدولية” تعلن التفاصيل الكاملة لزيارة وفود الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والأوروبي لطرابلس

المتوسط:

أعلنت المنظمة الدولية الهجرة تفاصيل زيارةبعثة الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي لطرابلس، التى جاءت لتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والحماية في ليبيا.

وقالت المنظمة فى تقرير عن الزيارة نشرته على موقعها الرسمي:” قامت بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بزيارة طرابلس أمس لتقييم التقدم المحرز وتعزيز التعاون مع السلطات الليبية في الاستجابة المشتركة للتحديات المتعلقة بالهجرة والحماية. وتأتي الزيارة إلى ليبيا متابعة مباشرة لاجتماع فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل في ديسمبر 2017.

وشملت البعثة مفوضة الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، وممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي (إياس)، والمفوضية الأوروبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اللاجئون (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، وقد اجتمعوا مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة ومسؤولين ليبيين آخرين ، من بينهم نائب وزير الداخلية، ومدير المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وزارت البعثة أيضا مركز احتجاز للمهاجرين وملجأ للمشردين داخليا.

ورحبت البعثة المشتركة بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية ل 170, 19 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية في عام 2017 و 379, 9 مهاجرا منذ 28 نوفمبر 2017 حتى الآن، وبالتوازي مع ذلك، تم إجلاء 1،211 لاجئا من ليبيا إلى النيجر نظرا لإعادة توطينهم منذ ديسمبر 2017.

غير أنه يلزم بذل جهود إضافية لضمان حماية اللاجئين، بما في ذلك السماح للمفوضية بالعمل خارج الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها الحكومة الليبية في إطار إجلائهم من ليبيا لإعادة توطينهم.

وأكدت البعثة المشتركة أيضا، الحاجة إلى تنفيذ تسجيل شامل ومنهجي عند نقاط النزول وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لضمان سلامة وتتبع جميع اللاجئين والمهاجرين. كما سلط الضوء على أهمية تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق توفير إمكانية الوصول دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، فضلا عن ضمان حماية الأشخاص الضعفاء والإفراج عنهم.

واعتبرت الحاجة إلى تعزيز مستوى الخدمات القنصلية التي تقدمها بلدان المنشأ أمرا حاسما من أجل تعظيم إمكانات تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين الضعفاء الذين قد يرغبون في العودة إلى ديارهم. وأقرت البعثة بأن إعادة فتح مأوى المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين الضعفاء يجب أن يكون من الأولويات والتقدم المحرز في إنشاء مركز عبور ومغادرة للاجئين.

وعلاوة على ذلك، شددت البعثة على ضرورة وضع حد تدريجيا لنظام الاحتجاز التعسفي وتجنب احتجاز الأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء، والعمل على تفكيك مراكز الاحتجاز في نهاية المطاف.

وشددت البعثة، أيضا على ضرورة القضاء على الهجرة غير النظامية في ليبيا، بما في ذلك تفكيك شبكات الاتجار والتهريب، فضلا عن ضرورة وضع نهج مستدام وطويل الأجل لقضايا الهجرة في بلدان المنشأ والعبور من أجل معالجة السائقين للهجرة غير النظامية.

وطالبت البعثة، السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية لتسهيل خروج المهاجرين اللاجئين، بما في ذلك عن طريق التنازل عن شرط الحصول على تأشيرة خروج في هذة الظروف الاستثنائية.

وأعربت البعثة المشتركة، عن دعمها المستمر للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى التصدي لتحديات الهجرة غير النظامية. وفي الأسابيع المقبلة، سيواصل المستوى التشغيلي لفرقة العمل التعاون مع السلطات الليبية والتعاون معها من أجل تعزيز التقدم المحرز اليوم.

The post “الهجرة الدولية” تعلن التفاصيل الكاملة لزيارة وفود الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والأوروبي لطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية