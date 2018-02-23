الناظوري ينبه رؤساء المراكز الأمنية ببنغازي إلى تحمل المسؤولية عن وقوع أي تجاوز أمني

أكد مشايخ وأعيان مدينة بنغازي، على إهدار دم كل من يقف في وجه الصالح العام، مشددين على الوقوف في صف واحد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد الخارجين عن القانون.

كما توعدوا خلال لقائهم أمس مع رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، ورئيس الأركان العامة، الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري، توعدوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد أمن بنغازي وأمن مواطنيها بالدرجة الأولىٰ، وأن الغطاء الاجتماعي مرفوع عن كل من يخالف القانون وينحرف عنه.

من جانبه وجه الفريق الناظوري تنبيها إلى رؤساء المراكز الأمنية بمدينة بنغازي، على تحمل المسؤولية الكاملة في كل دائرة اختصاص، عن وقوع أي تجاوز أمني، وضرورة سرعة البت في إجراء التحقيقات بأقصى وقت ممكن، متعهدا بأن الغرفة ستكون كافلة لكل المخولين قانونيا بأداء واجبهم أثناء العمل من كلا الجانبين القانوني والاجتماعي.

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