العفو الدولية تتهم الردع بانتهاك حرية التعبير في ليبيا

أعربت منظمة العفو الدولية، عن إدانتها واستنكارها لعمليات الاعتداءات، والاختفاء القسري، المرتكبة ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا من قبل من أسمتهم بـ “الجماعات المسلحة، والميليشيات الموالية لسلطات مختلفة تابعة للحكومات المتنافسة” في ليبيا.

واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق بأنها قامت بسلسلة من عمليات القبض مستهدفة بعض الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وغيره من الحقوق، بطريقة سلمية.

كما حذرت المنظمة في تقريرها من انتشار التعذيب في السجون، قائلة إن هناك الآلاف محتجزين دون تهمة وكان كثير من نزلاء السجون محتجزين منذ عام 2011 دون إشراف قضائي أو سبل للطعن في قانونية احتجازهم.

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