بعيدا عن السياسة..”سلامة” يتغزل فى برتقال “أبو صرة والشموطي” الليبي

المتوسط:

فى تغريدة خارج السرب السياسي، تغزل المبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، فى البرتقال الليبي، وكتب تغريدة خاصة عنه.

وقال”سلامة”، فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع تويتر:” أعاد البرتقال الليبي الأنيق القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم مذاقا عرفته في طفولتي وكدت أنساة : “أبو صرة” طبعا، و”الشموطي” خصوصا وقد احتفظ في ليبيا بتلك النكهة الفريدة التي فقدها في غيرها من البلدان”.

