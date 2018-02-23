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بعيدا عن السياسة..”سلامة” يتغزل فى برتقال “أبو صرة والشموطي” الليبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

فى تغريدة خارج السرب السياسي، تغزل المبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، فى البرتقال الليبي، وكتب تغريدة خاصة عنه.

وقال”سلامة”، فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع تويتر:” أعاد البرتقال الليبي الأنيق القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم مذاقا عرفته في طفولتي وكدت أنساة : “أبو صرة” طبعا، و”الشموطي” خصوصا وقد احتفظ في ليبيا بتلك النكهة الفريدة التي فقدها في غيرها من البلدان”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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