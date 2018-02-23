العبار يشارك في “فينسيا” لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازى نضال الكاديكى إن عميد البلدية عبدالرحمن العبار شارك في الاجتماع الذي عقد الخميس في فينسيا الإيطالية لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا.

وأضاف الكاديكي ان هذا الاجتماع يأتي في إطار مبادرة نيقوسيا التي يشرف عليها الاتحاد الاوروبي وهي مبادرة تهدف الي تقديم خدمات نوعية للبلديات في ليبيا وهذا الاجتماع خصص لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على اتخاذ جملة من البرامج خلال هذا العام في مقدمتها إجراء تقييم للبنية التحتية للقطاع للتعرف على مالحق به من دمار وخراب والشروع في برامج تطوير وتدريب للكوادر البشرية المسؤولة به.

وذكر رئيس القسم أنه استعرض أيضًا خلال الاجتماع تمكين عدد من الصيادين من المشاركة في برامج تدريبية نظرية وعملية عن طريق ائتلاف الصيادين في إقليم فريولي فينيتسا جوليا بتمويل من وزارة الداخلية الإيطالية وبرعاية مبادرة نيقوسيا.

وأفاد الكاديكي أنه طرحت خلال اللقاء افكاراً حول فرص الاستثمار والشراكة بين قطاع صيد وتصنيع الأسماك في إقليم “فريولي” والبلديات الليبية المطلة على البحر المتوسط .

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