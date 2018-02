الرئيس الموريتاني: الحل في ليبيا سياسي ونرفض التدخل الأجنبي

المتوسط:

أعلنت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بحث يوم أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المكلف بعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكور، الوضع في ليبيا، مشددًا على رفض التدخلات الأجنبية، وأن يكون الحل سياسيًا.

وأوضحت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء استعرض رؤية ولد عبد العزيز للملف الليبي، التي ترمي إلى إيجاد حل للأزمة في أفق الانتخابات.

