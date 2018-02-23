بلدية بنغازي تدعو للتبليغ عن أي أجسام غريبة

شرعت غرفة عمليات الطوارئ بديوان بلدية بنغازي، في تركيب عدد من اللوحات الإرشادية، للتحذير من مخاطر الألغام، ومخلفات الحرب، بمناطق وسط البلاد والصابري، وسيدي اخريبيش، وسوق الحوت، والفندق البلدي.

وناشدت البلدية المواطنين أخذ الحيطة والحذر، والتبليغ عن أي أجسام غريبة، والتواصل مباشرة مع صنف الهندسة العسكرية، لضمان سلامتهم من مخاطر الألغام والمفخخات.

وكانت عناصر الهندسة العسكرية عثروا على ثماني دانات قابلة للانفجار، أثناء عملية التمشيط من مخلفات الحرب بإحدى المنازل في منطقة الصابري، وقد تم تفكيكها وإزالتها.

تأتي هذه التحذيرات والإرشادات بعد انفجار لغمين يوم أمس الأول، أديا إلى وفاة جندي، وإصابة مدنيين .

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