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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 فبراير 2018

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 فبراير 2018 الساعة 11:55 صباحا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 5.900 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.272 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.227 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.333 دينار ليبي

الدينار الاردني : 8.321 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.558 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.340 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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