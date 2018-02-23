ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 فبراير 2018 الساعة 11:55 صباحا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 5.900 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.272 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.227 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.333 دينار ليبي
الدينار الاردني : 8.321 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.558 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.340 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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