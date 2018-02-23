محلل سياسي يعلق على رفع FATF ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة

أعرب الناشط والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، عن استغرابه من شهادة النزاهة التي أصدرتها مجموعة العمـل المــالي FATF، مؤخرا بحق ليبيا بقرار رفعها من قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال فنوش، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إن تافتا أصدرت شهادة نزاهة لليبيا بأنه لا يوجد هناك غسيل أموال، ولا تمويل لجهات مشبوهة، ولا أدري على أي أساس وما الغاية من هذه النزاهة المشبوهة في دولة محافظ مصرفها المركزي، ورئيس حكومتها، بلا أي مرجعية قانونية، ولا يوجد فيها ديوان محاسبة، ولا برلمان للرقابة أليس الأمر”، بحسب تعبيره.

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