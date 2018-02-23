"عبعوب" نائبا لرئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة

كلفت هيئة تشجيع ودعم الصحافة، الصحفي الليبي نورالدين عبعوب، بمهام نائب رئيس الهيئة.

وأصدر رئيس الهيئة محمود أبوشيمة، القرار رقم 32 لسنة 2018، الذي يقضي بتكليف نورالدين عبعوب، نائبا لرئيس الهيئة، على أن يباشر مهامه تنفيذا للقرار منذ صدوره، وألغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

يشار إلى أن نورالدين عبعوب، عمل في الصحافة الليبية في مختلف مجالاتها ومؤسساتها منذ مايزيد عن ثلاثة عقود، وتم تكليفه بعدة مهام إدارية ومهنية خلال فترة عمله التي تنقل فيها بين معظم الصحف الليبية الرئيسية.

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