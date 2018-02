المتوسط:

عملت المنظمة الدولية للهجرة، على المساعدة في تحسين ظروف المهاجرين المحتجزين في ليبيا، كما شجعت دائما على إيجاد بدائل للاحتجاز.

وبثت المنظمة الدولية للهجرة فيديو يشرح نشاطها فى تحسين أوضاع المهجرين.

لمشاهدة الفيديو

