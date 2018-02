المتوسط:

استقبل مستشفى الجلاء للحوادث، جريحين إثر إصابتهما في انفجار لغم أرضي قرب عمارة السفينة بالمدينة‎.‎

وقال المستشفى، عبر صفحته على فيسبوك، أن أحد الجرحى أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من جسمه، فيما أصيب الآخر في الوجه ‏والعين وحالته مستقرة‎.‎

